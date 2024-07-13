«Зенит» — «Краснодар»: сине-бело-голубые вышли вперёд на 13-й минуте

В эти минуты проходит матч Суперкубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Краснодар». Игру принимает стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса.
В последний раз команды встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).
- 13 июля 2024
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