Гарет Саутгейт назвал сильные стороны сборной Испании перед финалом Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о сильных сторонах национальной команды Испании перед очным матчем в финале чемпионата Европы в Германии.

«У Испании очень понятная манера игры; у них сплочённая команда, которая очень хорошо прессингует с высокой интенсивностью. Они отлично владеют мячом, поэтому нужно быть организованными против них. Но мы также очень хорошо владели мячом, особенно в последних нескольких матчах», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.