Фото: празднование Глушенковым дебютного гола за «Зенит» в матче Суперкубка России

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на 42-й минуте встречи за Суперкубок России с «Краснодаром». Таким образом, Глушенков забил свой первый гол за «Зенит» в дебютном матче. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: КАДР С ТРАНСЛЯЦИИ «МАТЧ ТВ»

Ранее, на 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте.

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).