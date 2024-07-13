Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай может стать игроком «Комо» Сеска Фабрегаса

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Мемфис Депай может стать игроком «Комо», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб, которым руководит Сеск Фабрегас, заинтересован в подписании футболиста сборной Нидерландов в качестве свободного агента. Сам нападающий не уверен в желании переходить в «Комо». Также сообщается, что клуб вышел на связь с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем.

30-летний Мемфис Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне Депай провёл в составе «матрасников» 31 матч, забил девять голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса впервые за 22 года вышел в итальянскую Серию А по итогам прошедшего сезона.