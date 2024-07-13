Товарищеский матч ЦСКА и «Ахмата» закончился результативной ничьей

Сегодня, 13 июля, состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Матч закончился вничью — 2:2.
На 12-й минуте открыл счёт в матче защитник «Ахмата» Надер Гандри. Сравнял счёт на 27-й минуте защитник ЦСКА Виллиан Роша. На 38-й минуте вперёд снова вышел «Ахмат» после гола Светослава Ковачева. Установил финальный счёт матча нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, забив на 79-й минуте.
Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Армейцы заняли шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Грозненцы стали 10-ми, заработав 38 очков.
Новый сезон РПЛ начнётся 20 июля. В 1-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом», а «Ахмат» дома примет «Краснодар».
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