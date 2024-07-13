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Деклан Райс рассказал, как Гарет Саутгейт мотивировал сборную перед поездкой на Евро-2024

Деклан Райс рассказал, как Гарет Саутгейт мотивировал сборную перед поездкой на Евро-2024
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал о методах мотивации игроков национальной команды главным тренером Гаретом Саутгейтом перед Евро-2024.

«У нас была встреча в парке Святого Георгия, и он рассказал об особых моментах: когда Англия выиграла чемпионат мира по регби, как все собрались в Лондоне. Там были фотографии того, на что это будет похоже, просто чтобы получить представление о том, как мы можем повлиять на нацию в случае победы на Евро», — приводит слова Райса The Guardian.

Сборная Англии сыграет с Испанией в финале Евро-2024. Матч пройдёт завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Сетка плей-офф Евро-2024
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