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Болельщики «Краснодара» вывесили баннер, посвящённый Сафонову, на матче с «Зенитом»

Болельщики «Краснодара» вывесили баннер, посвящённый Сафонову, на матче с «Зенитом»
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Фанаты «Краснодара» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» вывесили баннер с благодарностью в адрес голкипера Матвея Сафонова, который этим летом покинул «быков» и перешёл в «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты. Игру принимает стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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