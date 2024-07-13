Болельщики «Краснодара» вывесили баннер, посвящённый Сафонову, на матче с «Зенитом»

Фанаты «Краснодара» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» вывесили баннер с благодарностью в адрес голкипера Матвея Сафонова, который этим летом покинул «быков» и перешёл в «ПСЖ». Встреча проходит в эти минуты. Игру принимает стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.