«Не хотим повторения прошлого». Кейн — о матче Англии с Испанией в финале Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о значимости возможной победы своей команды в финальном матче чемпионата Европы — 2024 с Испанией. Встреча состоится в воскресенье, 14 июля.

«Мы помним предыдущий финал, помним, как нам было тяжело, и не хотим повторения. Когда ты находишься в шаге от своей мечты, проигрывать вдвойне неприятно. Этот трофей стал бы всем для нас. Без преувеличения. Выиграть крупный турнир со своей сборной — это вершина карьеры для любого футболиста», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

Ранее, в финале Евро-2020 сборная Англии уступила Италии (1:1, 2:3 пен.).