«Зенит» — «Краснодар»: Глушенков оформил дубль на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч Суперкубка России, в котором встречаются «Зенит» и «Краснодар». Игру принимает стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу «Зенита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее, на 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем, на 43-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме на 65-й минуте хавбек «Краснодара» Никита Кривцов сократил разницу в счёте. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых.

В последний раз команды встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).