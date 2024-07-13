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Игрок «Атлетико» и сборной Испании Мората перейдёт в «Милан» после Евро-2024 — Скира

Игрок «Атлетико» и сборной Испании Мората перейдёт в «Милан» после Евро-2024 — Скира
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората перейдёт в «Милан», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, итальянский клуб заплатит испанцам € 12 млн за игрока после окончания Евро-2024. Сообщается, что с Моратой достигнута принципиальная договорённость о переходе. Предположительно, контракт игрока с «Миланом» будет заключён до 2028 года и он будет получать € 5 млн в год.

На данный момент Альваро Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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