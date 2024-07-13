Смолов забил первый гол за «Краснодар» в официальной игре после возвращения в клуб

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Таким образом, Смолов забил первый гол за «быков» в официальной игре после возвращения в клуб. Ранее Фёдор играл за южан с 2015 по 2018 год.
Ранее, на 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем на 43-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.
Во втором тайме, на 65-й минуте отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. А на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова.
- 13 июля 2024
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