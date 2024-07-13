Клаудиньо не пожал руку Семаку после замены в матче Суперкубка «Зенита» с «Краснодаром»

На 62-й минуте матча Суперкубка России с «Краснодаром» полузащитник «Зенита» Клаудиньо был заменён на Густаво Мантуана. После перестановки бразильский футболист санкт-петербургской команды оттолкнул от себя главного тренера Сергея Семака, который собирался пожать ему руку. На момент выхода новости счёт в матче 4:2 в пользу «Зенита». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр с трансляции «Матч Премьер»

Напомним, ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.