Сергей Семак в седьмой раз стал победителем Суперкубка России

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, главный тренер сине-голубых Сергей Семак завоевал седьмой Суперкубок в карьере.

В качестве наставника «Зенита» Сергей Семак взял трофей в 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах, а будучи игроком, специалист завоёвывал его дважды — в 2004 году в составе ЦСКА и в 2008 году в составе «Зенита».

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем на 43-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 65-й минуте отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. А на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова.