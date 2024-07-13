Сергей Семак завоевал 16-й трофей с «Зенитом»

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, Сергей Семак завоевал 16-й трофей в качестве футболиста и тренера санкт-петербургской команды

В качестве игрока сине-бело-голубых Сергей Семак становился чемпионом страны (в сезонах-2010 и 2011/2012), а также побеждал в матче Суперкубка России в 2011 году.

Как главный тренер «Зенита» Семак шесть раз завоёвывал титул чемпиона страны (в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024), дважды становился обладателем Кубка России (в сезонах-2019/2020 и 2023/2024) и пять раз завоевывал Суперкубок страны (в 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах).

Напомним, после чемпионского титула по итогам сезона-2023/2024 РПЛ Сергей Семак обошёл по чемпионским титулам лидировавшего бывшего тренера сборной России и «Спартака» Олега Романцева и стал самым титулованным в отечественном футболе.