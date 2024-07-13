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Сергей Семак завоевал 16-й трофей с «Зенитом»

Сергей Семак завоевал 16-й трофей с «Зенитом»
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«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, Сергей Семак завоевал 16-й трофей в качестве футболиста и тренера санкт-петербургской команды

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

В качестве игрока сине-бело-голубых Сергей Семак становился чемпионом страны (в сезонах-2010 и 2011/2012), а также побеждал в матче Суперкубка России в 2011 году.

Как главный тренер «Зенита» Семак шесть раз завоёвывал титул чемпиона страны (в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024), дважды становился обладателем Кубка России (в сезонах-2019/2020 и 2023/2024) и пять раз завоевывал Суперкубок страны (в 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах).

Напомним, после чемпионского титула по итогам сезона-2023/2024 РПЛ Сергей Семак обошёл по чемпионским титулам лидировавшего бывшего тренера сборной России и «Спартака» Олега Романцева и стал самым титулованным в отечественном футболе.

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