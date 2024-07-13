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Семак прокомментировал ситуацию с отказом Клаудиньо пожимать ему руку во время матча СР

Семак прокомментировал ситуацию с отказом Клаудиньо пожимать ему руку во время матча СР
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод на 62-й минуте матча Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2), когда полузащитник команды Клаудиньо отказался пожимать ему руку после своей замены.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

Фото: КАДР С ТРАНСЛЯЦИИ «Матч Премьер»

«Немного, я думаю, вы градус накаляете. Никаких проблем нет. Конечно, он расстроился, что его заменили — играть хочется. Но руку он пожал всем, в этом нет никаких проблем, и сейчас весёлый. Это нормально, когда игрок с переживанием относится, почему его заменили. Для нас Клаудиньо и Вендел — системообразующие игроки. Но нам нужно их вводить в состав постепенно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

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