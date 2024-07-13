Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком матча за Суперкубок России с «Краснодаром», который закончился победой сине-бело-голубых со счётом 4:2.
В своём дебютном официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.
20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).
Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.
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