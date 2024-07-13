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Генсек РФС прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке

Генсек РФС прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» встречался с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Это отличный праздник и хороший результат матча за Суперкубок. Игра очень интересная. Понятно, что матч за Суперкубок — это всегда сложно, начало сезона, разные подготовки. У кого-то нагрузки больше, у кого-то меньше. Получился праздник.

Не соглашусь, что интриги в чемпионате не будет. Это всего лишь одна игра. Все команды по-разному готовятся к сезону. Я бы вообще не ориентировался на результат этого матча», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

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