Генсек РФС прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» встречался с «Краснодаром».
«Это отличный праздник и хороший результат матча за Суперкубок. Игра очень интересная. Понятно, что матч за Суперкубок — это всегда сложно, начало сезона, разные подготовки. У кого-то нагрузки больше, у кого-то меньше. Получился праздник.
Не соглашусь, что интриги в чемпионате не будет. Это всего лишь одна игра. Все команды по-разному готовятся к сезону. Я бы вообще не ориентировался на результат этого матча», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.
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