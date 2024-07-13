Юрий Горшков: выступать за «Зенит» и побеждать — большая честь, я счастлив!

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал результат матча за Суперкубок России с «Краснодаром», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 4:2.

«Очень рад и горд. Большая честь выступать за эту команду, побеждать, приносить пользу. Я счастлив!

Что касается позиции, кто понимает, видит, что я при атаке часто захожу в середину. Это было при Осинькине. Могу попрессинговать, побегать. Сейчас это нужно было команде. Неприятно, что вышел и мы пропустили. Слава богу, выиграли», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Горшков появился на поле на 62-й минуте матча, заменив нападающего Андрея Мостового. Эта встреча стала первой официальной игрой для Горшкова в составе «Зенита» после его перехода из «Крыльев Советов».