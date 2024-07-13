Червиченко: Суперкубок России получился интереснее того, что называется чемпионатом Европы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар».

«Суперкубок России получился поинтереснее, чем то, что называется чемпионатом Европы. Более захватывающее зрелище, голов побольше. Радует, что наш футбол становится всё интереснее.

У «Краснодара» тренер не соответствует амбициям клуба. Мусаев то ли не может настроить команду, то ли выстроить игру. Конечно, отсутствие Кордобы облегчило задачу «Зениту». Но то, как они забивали, — тренерские недоработки», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.