«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с 2018 года
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«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые продолжают серию без поражений в официальных матчах с «Краснодаром» с 2018 года.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
Последнюю победу над «Зенитом» «Краснодар» одержал в апреле 2018 года (2:1). В составе южан тогда отличились Олег Шатов и Виктор Классон, а у сине-бело-голубых забил Александр Ерохин. С тех пор «Зенит» одержал девять побед в 13 официальных матчах с «Краснодаром». В четырёх играх команды не выявили победителя.
Санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России в девятый раз в своей истории, а также в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые выигрывали трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.
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