«Зенит» не проигрывает «Краснодару» с 2018 года

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые продолжают серию без поражений в официальных матчах с «Краснодаром» с 2018 года.

Последнюю победу над «Зенитом» «Краснодар» одержал в апреле 2018 года (2:1). В составе южан тогда отличились Олег Шатов и Виктор Классон, а у сине-бело-голубых забил Александр Ерохин. С тех пор «Зенит» одержал девять побед в 13 официальных матчах с «Краснодаром». В четырёх играх команды не выявили победителя.

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России в девятый раз в своей истории, а также в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые выигрывали трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.