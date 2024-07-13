«Зенит» и «Краснодар» повторили рекорд Суперкубка России по забитым мячам

«Зенит» одержал победу со счётом 4:2 над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Таким образом, команды повторили рекорд турнира по забитыми мячам.

Ранее шесть голов на двоих забили ЦСКА и «Спартак» в матче за Суперкубок России 2007 года: в той встрече армейцы одержали победу со счётом 4:2. Голами у ЦСКА отметились Жо (2), Вагнер Лав, Сергей Игнашевич, а у «Спартака» — Никита Баженов и Дмитрий Торбинский.

Сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.