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«Зенит» и «Краснодар» повторили рекорд Суперкубка России по забитым мячам

«Зенит» и «Краснодар» повторили рекорд Суперкубка России по забитым мячам
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«Зенит» одержал победу со счётом 4:2 над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Таким образом, команды повторили рекорд турнира по забитыми мячам.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

Ранее шесть голов на двоих забили ЦСКА и «Спартак» в матче за Суперкубок России 2007 года: в той встрече армейцы одержали победу со счётом 4:2. Голами у ЦСКА отметились Жо (2), Вагнер Лав, Сергей Игнашевич, а у «Спартака» — Никита Баженов и Дмитрий Торбинский.

Суперкубок России - 2007 . Финал
03 марта 2007, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 Лав – 1'     1:1 Баженов – 47'     2:1 Игнашевич – 50'     2:2 Торбинский – 61'     3:2 Жо – 64'     4:2 Жо – 80'    

Сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

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