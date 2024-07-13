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Червиченко: в Суперкубке Глушенков был лучшим на поле, но сомневаюсь, что продолжит так же

Червиченко: в Суперкубке Глушенков был лучшим на поле, но сомневаюсь, что продолжит так же
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры новичка «Зенита» Максима Глушенкова после победы санкт-петербуржцев в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Глушенков действительно был лучшим на поле в матче за Суперкубок. Вопрос в том, сможет ли он дальше так и продолжать. У меня есть сомнения по этому поводу. Это не о его потенциале, просто в «Зените» есть бразильская бригада, которая с ним в составе не получит своего места. Ребята там уже по многу лет. Посмотрим, не помешают ли они прогрессу Максима Глушенкова. Пока всё хорошо, но вопрос, как будет дальше», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Суперкубок России стал первым официальным матчем для Глушенкова в «Зените», и ему удалось в нём отметиться дублем.

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