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«Смешно». Новичок «Зенита» Глушенков ответил на критику после перехода

«Смешно». Новичок «Зенита» Глушенков ответил на критику после перехода
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Новичок «Зенита» Максим Глушенков высказался о критике в свою сторону после перехода в санкт-петербургский клуб. Глушенков оформил дубль в ворота «Краснодара» в Суперкубке России (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

– Твоё празднование гола посвящено хейтерам?
– Да.

– Тебя это заводит, как относишься?
– Смешно, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.

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