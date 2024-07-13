«Смешно». Новичок «Зенита» Глушенков ответил на критику после перехода

Новичок «Зенита» Максим Глушенков высказался о критике в свою сторону после перехода в санкт-петербургский клуб. Глушенков оформил дубль в ворота «Краснодара» в Суперкубке России (4:2).

– Твоё празднование гола посвящено хейтерам?

– Да.

– Тебя это заводит, как относишься?

– Смешно, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.