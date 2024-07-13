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Глава «Зенита» Медведев: клуб будет доказывать своё чемпионское звание в новом сезоне

Глава «Зенита» Медведев: клуб будет доказывать своё чемпионское звание в новом сезоне
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Первый тайм был блестящим в исполнении «Зенита». И не только внешне, но и по статистике. «Краснодар» всё-таки серебряный призёр, поэтому во втором тайме пошёл вперёд, забили быстрый гол. Пропустили, правда, потом забили ещё после ошибки.

Я думаю, что болельщики получили удовольствие, за кого бы они ни болели. То, что 42 тыс. зрителей пришли, показывает, что у нас футбол жил, жив и будет жить. Конечно, играть при таком скоплении народа особенно приятно для футболистов. Нас ждёт очень интересный футбол. «Зенит» будет доказывать своё чемпионское звание», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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