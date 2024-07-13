Глава «Зенита» Медведев: клуб будет доказывать своё чемпионское звание в новом сезоне

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

«Первый тайм был блестящим в исполнении «Зенита». И не только внешне, но и по статистике. «Краснодар» всё-таки серебряный призёр, поэтому во втором тайме пошёл вперёд, забили быстрый гол. Пропустили, правда, потом забили ещё после ошибки.

Я думаю, что болельщики получили удовольствие, за кого бы они ни болели. То, что 42 тыс. зрителей пришли, показывает, что у нас футбол жил, жив и будет жить. Конечно, играть при таком скоплении народа особенно приятно для футболистов. Нас ждёт очень интересный футбол. «Зенит» будет доказывать своё чемпионское звание», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.