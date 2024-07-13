Глава «Зенита» Медведев: сколько можно говорить про Соболева?

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Сколько можно говорить про Соболева? Он вот играл за «Спартак» — у него спрашивайте», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.