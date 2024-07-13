ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита» опроверг информацию о переходе Клаудиньо во «Фламенго»

Глава «Зенита» опроверг информацию о переходе Клаудиньо во «Фламенго»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном переходе полузащитника команды Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Клаудиньо никуда не уходит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча завершилась сегодня, 13 июля, победой «Зенита» со счётом 4:2.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android