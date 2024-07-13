Медведев: цель «Зенита» — выигрывать всё и всегда, от трофеев никогда не устаёшь
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
— От трофеев не устаёшь.
— Никогда?
— Никогда.
— Это уже девятый Суперкубок.
— Да, пятый подряд (улыбается).
— Какая ещё может быть цель у «Зенита»?
— Выигрывать всё и всегда. Место для кубков ещё есть. Тем более у нас офис переезжает на стадион, там места полно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые выиграли этот трофей в девятый раз в своей истории. «Зенит» выигрывал трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.
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