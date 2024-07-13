«Зенит» получил трофей за победу в Суперкубке России

Санкт-петербургский «Зенит» получил трофей после победы в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» со счётом 4:2.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем на 43-й минуте полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 65-й минуте отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. Однако на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова — 4:2.

Таким образом, «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка России.