«Если побеждаем, значит, заслуживаем». Семак — о матче за Суперкубок с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

«Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всех аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» после этой победы выиграл Суперкубок России в девятый раз в своей истории, а также в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые выигрывали трофей также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 годах. Также «Зенит» продолжает серию без поражений в официальных матчах с «Краснодаром» с 2018 года.