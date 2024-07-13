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Семак оценил игру Глушенкова в матче Суперкубка России «Зенита» с «Краснодаром»

Семак оценил игру Глушенкова в матче Суперкубка России «Зенита» с «Краснодаром»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил игру новичка команды, полузащитника Максима Глушенкова в первом официальном матче за сине-бело-голубых. Глушенков оформил дубль в ворота «Краснодара» в Суперкубке России (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Максим — игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провёл потрясающий матч», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.

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