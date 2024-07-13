Семак оценил игру Глушенкова в матче Суперкубка России «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил игру новичка команды, полузащитника Максима Глушенкова в первом официальном матче за сине-бело-голубых. Глушенков оформил дубль в ворота «Краснодара» в Суперкубке России (4:2).

«Максим — игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провёл потрясающий матч», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.