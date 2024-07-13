Фёдор Смолов забил 150-й гол за российские клубы на высшем уровне
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил 150-й гол за российские команды на высшем уровне. Форвард в матче с «Зенитом» (2:4) в Суперкубке России отметился забитым мячом за «быков» в первой официальной игре после возвращения в клуб. Ранее Фёдор играл за южан с 2015 по 2018 год.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
Напомним, 18 июня «Краснодар» объявил о переходе Фёдора Смолова на правах свободного агента. Форвард подписал с «быками» личный контракт сроком на один год.
Смолов является воспитанником «Динамо», но покидал клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».
Комментарии
- 14 июля 2024
-
00:31
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:10
-
00:09
-
00:09
-
00:08
-
00:07
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 13 июля 2024
-
23:57
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:03