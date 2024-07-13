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Фёдор Смолов забил 150-й гол за российские клубы на высшем уровне

Фёдор Смолов забил 150-й гол за российские клубы на высшем уровне
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил 150-й гол за российские команды на высшем уровне. Форвард в матче с «Зенитом» (2:4) в Суперкубке России отметился забитым мячом за «быков» в первой официальной игре после возвращения в клуб. Ранее Фёдор играл за южан с 2015 по 2018 год.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

Напомним, 18 июня «Краснодар» объявил о переходе Фёдора Смолова на правах свободного агента. Форвард подписал с «быками» личный контракт сроком на один год.

Смолов является воспитанником «Динамо», но покидал клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

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