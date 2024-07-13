Александр Медведев: Соболеву нравится синий цвет. Думаю, в «Спартаке» не запрещено

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

— Вчера на московский стадион пришёл человек в синих бутсах и синей бейсболке. Какие выводы из этого можно сделать?

— Если бы я был в красных бутсах, вы бы меня спрашивали, не перехожу ли я работать в «Спартак»?

— Не стали бы.

— Ну вот. Соболеву нравится такой цвет. Думаю, в «Спартаке» не запрещено играть хоть в голубых, хоть в серо-буро-малиновых бутсах, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.