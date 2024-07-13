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Глава «Зенита» Медведев: клубу не помешал бы игрок в стиле Дзюбы в лучшие годы

Глава «Зенита» Медведев: клубу не помешал бы игрок в стиле Дзюбы в лучшие годы
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу пригодился бы игрок, похожий по стилю игры на нападающего Артёма Дзюбу.

— «Зениту» не помешал бы игрок в стиле Дзюбы в лучшие годы.

— Сможет ли таким стать Александр Соболев?
— По вашему совету завтра начну изучать, может ли, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Соболев близок к переходу в «Зенит» за € 12 млн с учётом бонусов.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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