Александр Медведев: в переговорах со «Спартаком» по Соболеву не участвую

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о переговорах по переходу нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

— Продолжаются ли переговоры по Соболеву?

— Я в переговорах не участвую. Не знаю, кто вам сказал, что они ведутся, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.