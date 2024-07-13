Медведев: «Зенит» не мог вести переговоры по Кордобе, есть понятие «порядочность»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе в санкт-петербургский клуб нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы.

— Правда ли то, что писали про Кордобу и «Зенит»?

— Вы читали регламент? Если срок контракта игрока с клубом не подошёл к концу, то без разрешения клуба никто не может с ним разговаривать. У нас нет разрешения от «Краснодара», поэтому мы не могли вести переговоры с Кордобой. Это не соответствует регламенту, к тому же есть понятие «порядочность» и «корректность». Это всё досужие выдумки, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в прошлом сезоне 31-летний нападающий провёл 27 матчей в чемпионате России, отметившись 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. «Краснодар» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».