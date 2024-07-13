Игрок «Краснодара» Олусегун прокомментировал поражение от «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.

«В первом тайме нам не хватало уверенности, во втором она прибавилась, и мы играли лучше. Это не из-за того, что «Зенит» играл лучше, просто не получилось.

Во втором тайме мы стали играть лучше, и это было очевидно. Мы восстановились, получили уверенность и снова начали играть как команда. Мы верили в себя, но получили эту уверенность чуть позже. К сожалению, не смогли забить больше голов для победы»,— передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.