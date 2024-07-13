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Игрок «Краснодара» Олусегун прокомментировал поражение от «Зенита»

Игрок «Краснодара» Олусегун прокомментировал поражение от «Зенита»
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«В первом тайме нам не хватало уверенности, во втором она прибавилась, и мы играли лучше. Это не из-за того, что «Зенит» играл лучше, просто не получилось.

Во втором тайме мы стали играть лучше, и это было очевидно. Мы восстановились, получили уверенность и снова начали играть как команда. Мы верили в себя, но получили эту уверенность чуть позже. К сожалению, не смогли забить больше голов для победы»,— передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

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