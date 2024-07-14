Клаудиньо вместе с Семаком праздновал победу в Суперкубке после недовольства заменой

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вместе с главным тренером Сергеем Семаком праздновал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2 в матче за Суперкубок России, несмотря на недовольство ранней заменой.
Фото: телеграм-канал «Зенита»
На 62-й минуте матча Суперкубка России с «Краснодаром» Клаудиньо был заменён на полузащитника Густаво Мантуана. После перестановки бразильский футболист санкт-петербургской команды оттолкнул от себя главного тренера Сергея Семака, который собирался пожать ему руку.
В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. «Зенит» выиграл свой девятый Суперкубок России в истории.
В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.
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