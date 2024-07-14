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Клаудиньо вместе с Семаком праздновал победу в Суперкубке после недовольства заменой

Клаудиньо вместе с Семаком праздновал победу в Суперкубке после недовольства заменой
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вместе с главным тренером Сергеем Семаком праздновал победу над «Краснодаром» со счётом 4:2 в матче за Суперкубок России, несмотря на недовольство ранней заменой.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

Фото: телеграм-канал «Зенита»

На 62-й минуте матча Суперкубка России с «Краснодаром» Клаудиньо был заменён на полузащитника Густаво Мантуана. После перестановки бразильский футболист санкт-петербургской команды оттолкнул от себя главного тренера Сергея Семака, который собирался пожать ему руку.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. «Зенит» выиграл свой девятый Суперкубок России в истории.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.

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