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Олусегун: с таким «Зенитом» можно конкурировать. «Краснодар» не стал слабее

Олусегун: с таким «Зенитом» можно конкурировать. «Краснодар» не стал слабее
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о возможности дальнейшей конкуренции своей команды с «Зенитом» в борьбе за титул чемпиона России. Сегодня, 13 июля, южане уступили сине-бело-голубым в матче за Суперкубок России (2:4).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Конечно, даже с таким «Зенитом» можно конкурировать. Мы в одной лиге. Неважно, «Зенит» или нет. Мы боремся за чемпионат и другие победы.

«Краснодар» не стал слабее. Сейчас рановато об этом говорить, мы ещё будем тренироваться. Но я так не думаю. Поражение в Суперкубке не должно никак повлиять на нас. Нам нужно принять его и работать дальше, бороться за победы», — передаёт слова Олусегуна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

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