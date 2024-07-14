«Барселона» представила тренерский штаб Ханс-Дитера Флика

«Барселона» на своём официальном сайте представила тренерский штаб нового рулевого команды Ханс-Дитера Флика. Помимо самого Флика, в него вошли его ассистенты Маркус Сорг, Тони Тапалович и Хайко Вестерманн, тренер вратарей Хосе Роман Де ла Фуэнте, ведущий тренер по физподготовке Хулио Тоус, тренеры по физподготовке на поле Пепе Конде, Рафа Мальдонадо, а также инструктор тренажёрного зала Херман Фернандес.

Напомним, 29 мая Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. Соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.