Фёдор Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» в игре с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.

«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили «Зениту» выйти вперёд. С 0:3 с «Зенитом» тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.

В первом тайме сыграли в тот футбол, который «Зенит» от нас ожидал, чем они и воспользовались — пространством, быстрые атаки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. «Зенит» выиграл свой девятый Суперкубок России в истории.