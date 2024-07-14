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Фёдор Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» в игре с «Зенитом»

Фёдор Смолов прокомментировал поражение «Краснодара» в игре с «Зенитом»
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Провалили первый тайм. Сделали невынужденные ошибки, позволили «Зениту» выйти вперёд. С 0:3 с «Зенитом» тяжело отыгрываться. Во втором тайме удалось вернуться в игру, скрасить поражение, порадовали болельщиков двумя голами.

В первом тайме сыграли в тот футбол, который «Зенит» от нас ожидал, чем они и воспользовались — пространством, быстрые атаки», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. «Зенит» выиграл свой девятый Суперкубок России в истории.

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