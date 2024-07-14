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Смолов: Сперцян — достойный капитан «Краснодара». Я же чувствую себя дядькой

Смолов: Сперцян — достойный капитан «Краснодара». Я же чувствую себя дядькой
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о капитанстве полузащитника клуба Эдуарда Сперцяна.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Не ждал, что буду капитаном после возвращения. Здесь есть ребята, которые заслуживают этого. Решение тренера было ожидаемо, никто не сомневался. Сперцян — достойный капитан, будет вести команду вперёд. Я чувствую себя дядькой. Моя задача — помочь советом. Опыта таких матчей у меня больше», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 13 июля, «Краснодар» проиграл «Зениту» в Суперкубке России со счётом 2:4. В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов. «Зенит» выиграл Суперкубок в пятый раз подряд.

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