Смолов: Сперцян — достойный капитан «Краснодара». Я же чувствую себя дядькой

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о капитанстве полузащитника клуба Эдуарда Сперцяна.

«Не ждал, что буду капитаном после возвращения. Здесь есть ребята, которые заслуживают этого. Решение тренера было ожидаемо, никто не сомневался. Сперцян — достойный капитан, будет вести команду вперёд. Я чувствую себя дядькой. Моя задача — помочь советом. Опыта таких матчей у меня больше», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 13 июля, «Краснодар» проиграл «Зениту» в Суперкубке России со счётом 2:4. В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Никита Кривцов и Фёдор Смолов. «Зенит» выиграл Суперкубок в пятый раз подряд.