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Саутгейт: не боюсь того, что может случиться в финале, потому что уже прошёл через всё

Саутгейт: не боюсь того, что может случиться в финале, потому что уже прошёл через всё
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем финале чемпионата Европы 2024 года с Испанией. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Те трудные вечера (поражения в полуфинале Евро-1996 и финале Евро-2020. — Прим. «Чемпионата») научили меня тому, что в футболе всё может меняться очень быстро. Разница между победой и поражением так мала. Это расширило мой взгляд на жизнь, потому что есть вещи важнее футбола.

Я не боюсь того, что может случиться, потому что уже прошёл через всё. И я хочу, чтобы игроки почувствовали это отсутствие страха. Мы хотим, чтобы они были лучшими версиями самих себя. Если мы не боимся проиграть, это даёт нам больше шансов на победу», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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