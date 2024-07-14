Саутгейт: не боюсь того, что может случиться в финале, потому что уже прошёл через всё

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем финале чемпионата Европы 2024 года с Испанией. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Те трудные вечера (поражения в полуфинале Евро-1996 и финале Евро-2020. — Прим. «Чемпионата») научили меня тому, что в футболе всё может меняться очень быстро. Разница между победой и поражением так мала. Это расширило мой взгляд на жизнь, потому что есть вещи важнее футбола.

Я не боюсь того, что может случиться, потому что уже прошёл через всё. И я хочу, чтобы игроки почувствовали это отсутствие страха. Мы хотим, чтобы они были лучшими версиями самих себя. Если мы не боимся проиграть, это даёт нам больше шансов на победу», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.