Фёдор Смолов рассказал, почему не договорился с «Динамо» о новом контракте

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после поражения от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России назвал причины, по которым ему не удалось договориться с «Динамо» о продлении истекшего в июне контракта. Смолов на правах свободного агента перешёл в «Краснодар».

«Правда, что с «Динамо» не договорились по бонусам. На самом деле, я не просил других денег, сумму за бонусы они предоставляли, я просил разбить на сыгранные матчи. Вот там и не договорились», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.