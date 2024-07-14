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«Я не верю в сказки, но верю в мечты». Саутгейт поделился эмоциями перед матчем с Испанией

«Я не верю в сказки, но верю в мечты». Саутгейт поделился эмоциями перед матчем с Испанией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями перед финальным матчем чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Испании. Матч пройдёт сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не верю в сказки, но верю в мечты. У нас были большие мечты, но теперь нужно воплотить их в жизнь. Путь, который мы прошли, эти поздние голы, пенальти — все просто так не происходит. Мы должны показать ту игру, которая нам нужна. Самое главное сейчас — это наша игра в финале», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

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