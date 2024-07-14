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Сперцян: нельзя так начинать матчи. «Зенит» не позволял делать то, что хотел «Краснодар»

Сперцян: нельзя так начинать матчи. «Зенит» не позволял делать то, что хотел «Краснодар»
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Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил поражение своей команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (2:4).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Нельзя так начинать матчи. Первый тайм соперник не позволял делать то, что мы хотели. Во втором тайме мы играли лучше, нельзя было доводить до разгрома. Мы бились до конца, хотели вернуться и выравнять игру. Мы никого не испугались. Где-то неправильно шли в прессинг, «Зенит» свободно выходил в атаку.

У «Зенита» сильный подбор футболистов. Конечно, где-то за счёт техники и мышления они выходили из-под прессинга. А где-то и мы много дали. Нельзя сказать, что по классу «Зениту» нет равных. Сильные футболисты, но мы действовали в некоторых эпизодах неправильно», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

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