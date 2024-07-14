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Фёдор Смолов рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Фёдор Смолов рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов назвал причины своего возвращения в стан южан.

«Из за рубежа не было предложений. Было предложение от «Динамо», не смогли договориться. К «Краснодару» у меня всегда особые чувства, я рад вернуться. Первая мысль была, что всё создано для футбола.

Мы поговорили с супругой, она меня поддержала. Я ещё чувствую силы играть в футбол. Последние полгода в «Динамо» чувствовал, что не реализуюсь. Поэтому решили поехать, несмотря на все логистические ограничения. Я готов конкурировать с Кордобой, иначе не поехал бы сюда», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Смолов этим летом перёшел в «Краснодар» после того, как у него истёк контракт с московским «Динамо». Ранее Фёдор играл за «быков» с 2015 по 2018 год.

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