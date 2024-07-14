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Сперцян: мне нечего сказать Волкову, он поступил некрасиво по отношению к «Краснодару»

Сперцян: мне нечего сказать Волкову, он поступил некрасиво по отношению к «Краснодару»
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о переходе бывшего защитника клуба Сергея Волкова в «Зенит».

— Удалось пообщаться с Волковым?
— Я с ним не общался.

— Есть что ему сказать?
— Нет.

— Почему?
— Он некрасиво поступил, не хочу с ним говорить.

— К нему не очень хорошо относятся в команде?
— Сейчас нет.

— Руку пожмёте?
— Давайте другой вопрос. Вы видели его интервью. Это некрасиво по отношению к «Краснодару», — передает слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.

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