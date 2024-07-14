Сперцян: мне нечего сказать Волкову, он поступил некрасиво по отношению к «Краснодару»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о переходе бывшего защитника клуба Сергея Волкова в «Зенит».

— Удалось пообщаться с Волковым?

— Я с ним не общался.

— Есть что ему сказать?

— Нет.

— Почему?

— Он некрасиво поступил, не хочу с ним говорить.

— К нему не очень хорошо относятся в команде?

— Сейчас нет.

— Руку пожмёте?

— Давайте другой вопрос. Вы видели его интервью. Это некрасиво по отношению к «Краснодару», — передает слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.