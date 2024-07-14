Сперцян: мне нечего сказать Волкову, он поступил некрасиво по отношению к «Краснодару»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о переходе бывшего защитника клуба Сергея Волкова в «Зенит».
— Удалось пообщаться с Волковым?
— Я с ним не общался.
— Есть что ему сказать?
— Нет.
— Почему?
— Он некрасиво поступил, не хочу с ним говорить.
— К нему не очень хорошо относятся в команде?
— Сейчас нет.
— Руку пожмёте?
— Давайте другой вопрос. Вы видели его интервью. Это некрасиво по отношению к «Краснодару», — передает слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, о переходе Волкова «Зенит» объявил 24 июня. Сергею 21 год, он является воспитанником системы «Краснодара». За первую команду чёрно-зелёных футболист начал выступать в 2022 году. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн. В минувшем сезоне защитник в общей сложности принял участие в 29 матчах южан во всех турнирах. Он отметился тремя результативными передачами.