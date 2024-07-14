Саутгейт ответил на вопрос о готовности сборной Англии к серии пенальти в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда должна быть готова к послематчевой серии пенальти в финале чемпионата Европы — 2024 с Испанией. Матч пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Подготовка к серии пенальти? Я считаю, что это навык, который ты всегда применяешь под давлением, но который можно тренировать и совершенствовать. Мы хотели взять этот процесс под контроль и взять на себя ответственность за него. Мы выиграли три из четырех последних серий пенальти, и это большой сдвиг. Мы должны быть готовы на случай, если это понадобится завтра», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.