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Саутгейт ответил на вопрос о готовности сборной Англии к серии пенальти в финале Евро-2024

Саутгейт ответил на вопрос о готовности сборной Англии к серии пенальти в финале Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда должна быть готова к послематчевой серии пенальти в финале чемпионата Европы — 2024 с Испанией. Матч пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подготовка к серии пенальти? Я считаю, что это навык, который ты всегда применяешь под давлением, но который можно тренировать и совершенствовать. Мы хотели взять этот процесс под контроль и взять на себя ответственность за него. Мы выиграли три из четырех последних серий пенальти, и это большой сдвиг. Мы должны быть готовы на случай, если это понадобится завтра», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Сетка плей-офф Евро-2024
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