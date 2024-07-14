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Сперцян не стал отвечать на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»

Сперцян не стал отвечать на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после поражения от «Зенита» со счётом 2:4 в матче за Суперкубок России отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.

— Останешься ли ты в «Краснодаре» минимум до зимы?
— Не буду отвечать на этот вопрос, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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