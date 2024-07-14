ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы слишком много думаете об этом». Кейн — о том, что может выиграть свой первый трофей

«Вы слишком много думаете об этом». Кейн — о том, что может выиграть свой первый трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о том, что финальный матч с Испанией на чемпионате Европы может принести для него первый трофей в карьере. Матч пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кажется, что вы слишком много думаете об этом. Я знаю, что это будет значить для меня и для нашей страны, поэтому, конечно, вы, вероятно, используете это как мотивацию, чтобы помочь нам добиться успеха. Конечно, вы смотрите видео, видите болельщиков, когда приходите на игры, но я думаю, что действительно сложно осознать, что сейчас происходит в Англии. Уверен, что здорово быть частью этого», — приводит слова Кейна интернет-издание AS.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android