«Вы слишком много думаете об этом». Кейн — о том, что может выиграть свой первый трофей

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о том, что финальный матч с Испанией на чемпионате Европы может принести для него первый трофей в карьере. Матч пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Кажется, что вы слишком много думаете об этом. Я знаю, что это будет значить для меня и для нашей страны, поэтому, конечно, вы, вероятно, используете это как мотивацию, чтобы помочь нам добиться успеха. Конечно, вы смотрите видео, видите болельщиков, когда приходите на игры, но я думаю, что действительно сложно осознать, что сейчас происходит в Англии. Уверен, что здорово быть частью этого», — приводит слова Кейна интернет-издание AS.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.